بالی ووڈ اداکارہ نیپا دھوپیا نے اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں کا ایک تلخ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک کاسٹنگ ڈائریکٹر کے جملے نے ان کی خوداعتمادی کو بری طرح متاثر کیا۔
اداکارہ نے بتایا کہ ایک آڈیشن کےلیے جاتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر بات کی تو کاسٹنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ تم مسکرایا نہ کرو کیونکہ تم بری لگتی ہو۔ نیہا کے مطابق اس ایک تبصرے نے انہیں کئی برسوں تک ذہنی طور پر متاثر رکھا۔
انہوں نے کہا کہ بعد میں وہ مس انڈیا کا ٹائٹل بھی جیت گئیں، مگر اس کے باوجود وہ طویل عرصے تک تصاویر میں مسکراتی نظر نہیں آئیں۔
اسی شو میں اداکارہ ہما قریشی نے بھی سوشل میڈیا ٹرولنگ سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ سخت تبصروں نے انہیں ذہنی طور پر شدید متاثر کیا، جس کے بعد انہوں نے نفسیاتی مدد بھی حاصل کی۔