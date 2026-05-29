پاکستان کیخلاف میچ سے قبل آسٹریلوی کپتان کا اہم بیان

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کل سے راولپنڈی میں شروع ہونے جا رہی ہے

ویب ڈیسک May 29, 2026
آسٹریلوی ون ڈے ٹیم کے کپتان جوش انگلس نے کہا ہے کہ ون ڈے سیریزمیں کسی ٹیم کو سبقت حاصل نہیں، سینئر فاسٹ باؤلرز کی عدم موجودگی سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔

راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جوش انگلس نے کہا کہ پاکستان آکر ہمیشہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہاں کے شائقین کرکٹ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ راولپنڈی کا موسم کافی گرم ہے، تاہم ٹیم مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اترے گی۔

آسٹریلوی کپتان نے کہا کہ مستقل کپتان مچل مارش کے ان فٹ ہونے پر مایوسی ضرور ہوئی کیونکہ وہ ٹیم کے اہم رکن اور شاندار آل راؤنڈر ہیں۔تاہم، اسکواڈ میں موجود دیگر کھلاڑی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آسٹریلیا کے چند سینئر فاسٹ باؤلرز کی عدم موجودگی سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ٹیم میں باصلاحیت نوجوان فاسٹ باؤلرز موجود ہیں جو اچھی کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

جوش انگلس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف مکمل پلاننگ کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور ٹیم کا فوکس صرف اچھی کرکٹ کھیلنے پر ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ میچ میں پہلے بیٹنگ یا بولنگ کرنے کا فیصلہ وکٹ اور کنڈیشنز کو دیکھ کر کیا جائے گا۔
