کراچی؛ شاپنگ سینٹر میں خوفناک آتشزدگی، کئی موٹر سائیکلیں جل کر تباہ، ویڈیو سامنے آگئی

2 فائر ٹینڈرز اور ایک واٹر باؤزر نے بروقت موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پالیا، کولنگ کا عمل جاری

اسٹاف رپورٹر May 30, 2026
facebook whatsup
کراچی:

بفرزون کے علاقے میں شاپنگ سینٹر میں آتشزدگی کے نتیجے میں کئی موٹر سائیکلیں جل کر تباہ ہو گئیں۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق بفرزون میں واقع ارم شاپنگ سینٹر کے میزانائن فلور پر آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا، جس کے باعث شاپنگ سینٹر کے کوریڈور میں موجود 2 دکانیں اور وہاں کھڑی متعدد موٹرسائیکلیں متاثر ہوئیں۔

فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ بجھانے کے لیے 2 فائر ٹینڈرز اور ایک واٹر باؤزر موقع پر پہنچے اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا گیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ آتشزدگی کے نتیجے میں 7 سے 8 موٹرسائیکلیں جل کر مکمل طور پر تباہ ہوگئیں۔

ریسکیو حکام کے مطابق شہریوں نے کوریڈور میں اپنی موٹرسائیکلیں کھڑی کر رکھی تھیں جو آگ کی لپیٹ میں آگئیں۔ رضاکاروں نے کارروائی کے دوران لوہے کی جالی توڑ کر ایک بچی کو بحفاظت ریسکیو بھی کیا۔

فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پالیا گیا ہے جبکہ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ حکام کے مطابق آتشزدگی کے باعث کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اور صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کردی گئی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو