حکومت کا ایئرلائنز کیلیے بڑا ریلیف، جیٹ فیول کی قیمت میں کمی

ویب ڈیسک May 30, 2026
حکومت نے جیٹ فیول کی قیمتوں میں کمی کرتے ہوئے ایئرلائنز کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کیا ہے۔

پاکستانی ایئرلائنز اور ایوی ایشن کمپنیوں کے لیے بڑی خبر سامنے آئی ہے، جہاں حکومت نے جیٹ فیول کی قیمت میں نمایاں کمی کرتے ہوئے شعبہ ہوا بازی کو بڑا ریلیف فراہم کردیا ہے۔

ذرائع کے مطابق بڑے طیاروں کے استعمال کے لیے جیٹ فیول کی قیمت میں 48 روپے 80 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد ملک میں جیٹ فیول کی نئی قیمت کم ہو کر 283 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہوگئی ہے۔

جیٹ فیول کی قیمت میں کمی کے بعد ملک میں ایئرلائنز کے کرایوں میں بھی کمی کا امکان پیدا ہوگیا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ حکومت اب تک مجموعی طور پر جیٹ فیول کی قیمت میں 283 روپے تک کمی کرچکی ہے۔

اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ جنگی صورتحال کے پیش نظر جیٹ فیول کی قیمت ریکارڈ اضافے کے بعد 517 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی تھی، جبکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہونے سے قبل 28 فروری کو جیٹ فیول کی قیمت 188 روپے فی لیٹر تھی۔
