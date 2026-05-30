پشاور؛ کالعدم تنظیم کیلئے قربانی کی کھالیں جمع کرنے والے ملزمان جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے

تفتیشی افسر نے انسداد دہشت گردی عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے خلاف سی ٹی ڈی پشاور اور خیبر میں الگ الگ مقدمات درج ہیں

یاسر علی May 30, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

پشاور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کالعدم دہشت گرد تنظیم کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے الزام میں گرفتار 4 افراد کو جسمانی ریمانڈ پر محکمہ انسداد دہشت گردی (سی ٹی ڈی) کے حوالے کردیا۔

انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں کالعدم دہشت گرد تنظیم کے لیے قربانی کی کھالیں اکھٹا کرنے کے الزام میں گرفتار چار افراد کو پیش کیا گیا جہاں اے ٹی سی جج  ولی محمد خان نے چاروں ملزمان کو تفتیش کے لیے تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالہ کردیا۔

تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان میں ایک افغان مہاجر حضرت علی، محمد ادریس، مطیع اللہ اور امان رسول شامل ہیں، جن پر پشاور اور ضلع خیبر جمرود میں کالعدم تنظیم کے لیے کھالیں جمع کرنے کا الزام ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ایک ملزم محمد ادریس کے خلاف پشاور سی ٹی ڈی میں مقدمہ درج ہے، باقی تینوں ملزمان کے خلاف سی ٹی ڈی خیبر میں الگ الگ مقدمہ درج ہے۔

تفتیشی افسر نے عدالت سے استدعا کی کہ چاروں ملزمان سے مزید تفتیش کی ضرورت ہے لہٰذا جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالہ کیا جائے۔

عدالت نے تفتیشی افسر کی درخواست پر چاروں ملزمان کو جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی پشاور خیبر کے حوالہ کردیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو