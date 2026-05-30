پہلا ون ڈے:پاکستان نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دیدی

پاکستان کی جانب سے بابر اعظم اور غازی غوری بالترتیب 69 اور 65 رنز بنا کر نمایاں رہے

ویب ڈیسک May 30, 2026
facebook whatsup
(تصویر: اے ایف پی)

پاکستان نے آسٹریلیا کو ایک روزہ سیریز کے پہلے میچ میں وکٹوں سے شکست دے دی۔

راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے 201 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر اوورز میں پورا کیا۔

پاکستان کی جانب سے بابر اعظم اور غازی غوری بالترتیب 69 اور 65 رنز بنا کر نمایاں رہے۔

دیگر بلے بازوں میں صاحبزادہ فرحان 28، معاذ صداقت 8 اور سلمان آغا 6 کے انفرادی اسکور پر پویلین لوٹے۔ جبکہ عرفات منہاس 18 اور عبدالصمد 1 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔

آسٹریلیا کی جانب سے نیتھن ایلس نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔میتھیو کوہنمن اور تنویر سانگھا نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

اس سے قبل پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم 44.1 اوورز میں 200 رنز پر آؤٹ ہوگئی۔

کینگروز کی جانب سے میٹ رینشا 61 اور میتھیو شارٹ 55 رنز بنا کر نمایاں رہے۔

دیگر بلے بازوں میں میتھیو کوہنمن 24، ایلکس کیرے 19، کپتان جوش انگلس 13، نیتھن ایلس 8، اولیور پیک 7 جبکہ مارنس لبوشین، کیمرون گرین اور تنویر سانگھا بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔

پاکستان کی جانب سے عرفات منہاس نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ ابرار احمد نے 2 اور شاہین شاہ آفریدی، سلمان آغا اور حارث رؤف نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئی پی ایل میں 15 سالہ ویبھاؤ سوریاونشی نے کتنا پیسہ کمایا؟

Express News

جیک کیلس 21ویں صدی کے عظیم ترین کرکٹر قرار

Express News

فیفا ورلڈکپ 2026 میں کیا نئی چیزیں متعارف ہوں گی؟

Express News

ویرات کوہلی کی شاندار بیٹنگ، آر سی بی نے مسلسل دوسری بار آئی پی ایل ٹائٹل جیت لیا

Express News

آسٹریلوی بیٹر ڈیوڈ وارنر بھی عرفات منہاس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے

Express News

پی ایس جی نے آرسنل کو شکست دے کر مسلسل دوسری بار یوایفا چیمپیئنز لیگ کا ٹائٹل جیت لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو