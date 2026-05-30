ایران کا آبنائے ہرمز کے قریب امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ

پاسداران انقلاب نے 26 مئی کو بھی امریکی ڈرون گرانے اور لڑاکا طیارے کو پسپا ہونے پر مجبور کرنے کا دعویٰ کیا تھا، رپورٹ

ویب ڈیسک May 30, 2026
facebook whatsup
فوٹو: پریس ٹی وی

ایران کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریبی علاقے جزیرہ قشم میں امریکا کا جدید آربٹر ڈرون مار گرایا۔

ایرانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ایئرڈیفنس فورس نے ہفتے کو امریکا-صہیونی جارح دشمن کا ڈرون کا سراغ لگایا گیا اور اس کے بعد گرایا گیا۔

بیان میں کہا گیا کہ جوائنٹ ایئرڈیفنس ہیڈکوارٹرز کے مشترکہ نیٹ ورک کے تحت فعال ایرانی فوج کے ایئر ڈیفنس نے بغیرپائلٹ کے طیارے کو مار گرایا۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران کا جدید امریکی ڈرون مار گرانے اور طیارے کو پسپا کرنے کا دعویٰ

Express News

ایران کا آبنائے ہرمز میں امریکی جہاز پر حملہ؛ یو ایس نیول ڈسٹرائر جہاز پسپائی پر مجبور

یاد رہے کہ 26 مئی کو پاسداران انقلاب نے اعلان کیا تھا کہ اس کے ایئرڈیفنس یونٹ نے خلیج فارس کی فضا میں امریکی ایم کیو-9 ڈرون کو نشانہ بنایا تھا اور خبرادار کیا تھا کہ امریکی کی جانب سے جارحیت کے ذریعے جنگ بندی کی کسی قسم کی خلاف ورزی کا جواب بھی بدترین دیا جائے گا۔

پاسداران انقلاب نے بیان میں کہا تھا کہ امریکی دہشت گرد فوج نے خطے میں کشیدگی کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئےخلیج فارس کے خطے میں ایرانی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تاہم خفیہ نگرانی کے ذریعے پاسداران انقالب کے ایئرڈیفنس نے ایم کیو-9 ڈرون کی نشان دہی کی اور مار گرایا۔

بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ پاسداران انقلاب نے آر کیو-4 ڈرون اور ایف-35 لڑاکا طیارے پر بھی فائرنگ کرکے پسپا ہونے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں وہ ایرانی فضائی حدود سے فرار ہوگئے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اسرائیل کا لبنان سے فائر کیے گئے پروجیکٹائلز کو روکنے کا دعویٰ

Express News

این ویڈیا نے اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس جدید ترین ونڈوز لیپ ٹاپ پروسیسر لانچ کردیا

Express News

اسرائیل کا لبنان کے تاریخی قلعے پر قبضہ، سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس طلب کرلیا

Express News

سیٹلائٹ تصاویر نے غزہ کی تباہی کی نئی داستان سنا دی، پورے پورے علاقے نقشے سے مٹ گئے

Express News

امریکا نے چینی کمپنیوں پر اے آئی چپس کی برآمدی پابندیاں مزید سخت کر دیں

Express News

ڈچ پولیس کی حاملہ خاتون کو گھسیٹنے کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو