شادی بیاہ میں فائرنگ کیلیے کرائے پر اسلحہ فراہم کرنے والا ملزم گرفتار

ملزم سے غیر قانونی 30 بور پستول بمعہ ایمونیشن برآمد ہوا

عامر خان May 31, 2026
facebook whatsup

شہر قائد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شادی بیاہ میں ہوائی فائرنگ کیلیے کرائے پر اسلحہ دینے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق شیرشاہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے شادی بیاہ میں ہوائی فائرنگ کے لیے کرایہ پر پستول فراہم کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا۔

ترجمان کیماڑی پولیس کے مطابق پولیس نےملزم وسیم کو خفیہ اطلاع پر شیرشاہ کے علاقے سے گرفتار کیا۔

گرفتارملزم سے غیر قانونی 30 بور پستول بمعہ ایمونیشن برآمد ہوا جبکہ ملزم نے دوران تفتیش شادی بیاہ کی تقریبات میں ہوئی فائرنگ کے لیے پستول کرایہ پر مختلف لوگوں کو فراہم کرنے کا انکشاف کیا۔

پولیس نے ملزم کے خلاف سندھ آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ 82/26 درج کرکے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو