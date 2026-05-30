شادی بیاہ میں فائرنگ کیلیے کرائے پر اسلحہ فراہم کرنے والا ملزم گرفتار

شہر قائد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شادی بیاہ میں ہوائی فائرنگ کیلیے کرائے پر اسلحہ دینے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔
تفصیلات کے مطابق شیرشاہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے شادی بیاہ میں ہوائی فائرنگ کے لیے کرایہ پر پستول فراہم کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا۔
ترجمان کیماڑی پولیس کے مطابق پولیس نےملزم وسیم کو خفیہ اطلاع پر شیرشاہ کے علاقے سے گرفتار کیا۔
گرفتارملزم سے غیر قانونی 30 بور پستول بمعہ ایمونیشن برآمد ہوا جبکہ ملزم نے دوران تفتیش شادی بیاہ کی تقریبات میں ہوئی فائرنگ کے لیے پستول کرایہ پر مختلف لوگوں کو فراہم کرنے کا انکشاف کیا۔
پولیس نے ملزم کے خلاف سندھ آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ 82/26 درج کرکے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔