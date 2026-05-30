امریکا کا آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی توڑنے والے جہاز پر میزائل حملہ

فورسز نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر گیمبیا کے جہاز کو 20 سے زائد مرتبہ وارننگ دی، امریکی سینٹ کام

ویب ڈیسک May 30, 2026
facebook whatsup
فوٹو: اے ایف پی

امریکی فوج نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی توڑتے ہوئے ایران جانے والے بحری جہاز کو ہیلفائر میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔

امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ فورسزن نے ایران کی بندرگاہ کی طرف جانے کی کوشش کرنے والے گیمبیا کے جہاز کو ناکارہ بنا دیا ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ امریکی فورسز نے خلیج عمان پر بین الاقوامی پانیوں پر ایرانی بندرگاہ کی طرف جاتے ہوئے ایم/وی لیان اسٹار کی نشان دہی کی اور 20 سے زائد وارننگز جاری کیں اور آگاہ کیا کہ یہ جہاز امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔

سینٹ کام نے بتایا کہ امریکی طیارے نے عملے کی جانب سے تنبیہ پر عمل نہ کرنے کے بعد جہاز کے انجن روم پر ہیلفائر میزائل داغ کر بحری جہاز کو ناکارہ بنایا اور جہاز ایران نہیں جا پایا۔

سینٹ کام نے مزید بتایا کہ امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز پر پوری طاقت کے ساتھ ناکہ بندی کے نفاذ کے لیے 5 کمرشل جہاز ناکارہ بنائے اور 116 کی سمت تبدیل کردی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اسرائیل کا لبنان سے فائر کیے گئے پروجیکٹائلز کو روکنے کا دعویٰ

Express News

این ویڈیا نے اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس جدید ترین ونڈوز لیپ ٹاپ پروسیسر لانچ کردیا

Express News

اسرائیل کا لبنان کے تاریخی قلعے پر قبضہ، سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس طلب کرلیا

Express News

سیٹلائٹ تصاویر نے غزہ کی تباہی کی نئی داستان سنا دی، پورے پورے علاقے نقشے سے مٹ گئے

Express News

امریکا نے چینی کمپنیوں پر اے آئی چپس کی برآمدی پابندیاں مزید سخت کر دیں

Express News

ڈچ پولیس کی حاملہ خاتون کو گھسیٹنے کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو