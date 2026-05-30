قطر کی آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے مستقل ٹول کی مخالفت، عارضی فیس کی حمایت

قطر اور خلیجی شراکت دار آبنائے ہرمز میں طویل المدتی ٹول یا کسی قسم کی فیس کے نظام کی مخالفت کرتے ہیں، نائب وزیراعظم

ویب ڈیسک May 30, 2026
قطر نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے مستقل بنیاد پر ٹول وصول کرنے کی تجویز کو مسترد کردیا تاہم بارودی سرنگوں کی صفائی کرتے ہوئے گزرگاہ کی بحالی کے لیے عارضی طور پر فیس وصولی کو قابل گفت شنید قرار دے دیا۔

الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سنگاپور میں شانگری-لا سیکیورٹی فورم میں خطاب کرتے ہوئے قطر کے نائب وزیراعظم اور وزیر برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبدالرحمان الثانی نے کہا کہ قطر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر مستقل ٹرانزٹ فیس عائد کرنے کی تجاویز کی مخالفت کرتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس قدام سے دنیا بھر کے صارفین پر اضافی مالی بوجھ پڑے گا لہٰذا قطر اور اس کے خلیجی شراکت دار آبنائے ہرمز میں طویل المدتی ٹول یا کسی قسم کی فیس کے نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔

قطر کے نائب وزیراعظم نے کہا کہ اگر بارودی سرنگوں کی صفائی یا سمندری تجارتی راستے کی بحالی کے لیے کسی عارضی فیس پر گفت و شنید کے لیے تیار ہوں گے۔
