کراچی، ایکسپریس وے کے قریب ٹریفک حادثہ، موٹر سائیکل دو افراد جاں بحق

دونوں افراد کی لاشیں قانونی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کردی گئی ہیں

محمد شاہ میر خان May 31, 2026
کراچی:

شہر قائد میں لیاری ایکسپریس وے پر سہراب گوٹھ کے قریب مبینہ طور پر تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل حادثے میں دو افراد جاں بحق ہوگئے۔

ایس ایچ او تھانہ فیڈرل بی ایریا صنعتی ایریا فرخ شہریار کے مطابق حادثہ لیاری ایکسپریس وے کے سپر ہائی وے اخراج کے قریب سہراب گوٹھ ندی پل کے نزدیک پیش آیا، جہاں موٹر سائیکل نمبر KTG-3600 تیز رفتاری کے باعث حادثے کا شکار ہوگئی۔

جسکے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے۔

انکا مزید کہنا تھا کہ برآمد ہونے والی دستاویزات کی مدد سے ایک متوفی کی شناخت لیاقت علی ولد غلام حسین، ملیر ریڑھی گوٹھ کے رہائشی نام سے ہوئی ہے جبکہ دوسرے متوفی کی شناخت گلبہار ولد حسن کے نام سے ہوئی۔ 

تاہم اس کی رہائش کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوسکیں۔ دونوں افراد کی لاشیں قانونی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کردی گئی ہیں جبکہ حادثے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

پولیس نے متوفی افراد کے ورثاء یا جاننے والوں سے رابطہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے تھانہ فیڈرل بی صنعتی ایریا کے رابطہ نمبر 021-99333356 پر اطلاع دینے کی درخواست کی ہے۔
