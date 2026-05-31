کراچی میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

جاں بحق شخص کی لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے

محمد شاہ میر خان May 31, 2026
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے دو علیحدہ واقعات پیش آئے ہیں جن میں ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوگیا۔

پہلا واقعہ بلدیہ اسپارکو روڈ کے قریب پیش آیا جہاں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوگیا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی شخص کی شناخت عامر کے نام سے ہوئی ہے جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

دوسرا واقعہ نیو کراچی 4K ایریا میں بلدیہ اسکول کے قریب پیش آیا جہاں فائرنگ سے ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ تاہم جاں بحق شخص کی شناخت تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔
