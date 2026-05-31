اسلام آباد میں ٹریفک حادثے میں 4 افراد جاں بحق، پانچ زخمی

حادثے میں ملوث دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور موقع سے فرار ہوگئے

نعیم اصغر May 31, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

اسلام آباد: بھارہ کہو کے علاقے اٹھال چوک میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 4 افراد جاں بحق اور پانچ زخمی ہوگئے۔

ذرائع کے مطابق مرنیوالوں کے لواحقین کا کہنا ہے لینڈکروزر اور ایک دوسری گاڑی کے ڈرائیور آپ میں ریس لگا رہے تھے جنہوں نے اس دوران 6 موٹر سائیکلوں کو روند دیا۔ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور حادثہ کے بعد موقع سے فرار ہوگئے۔ 

حادثے میں زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ جاں بحق اور زخمی افراد کی شناخت کا عمل تاحال جاری ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں محمد فضل اور عامر کی شناخت ہو چکی ہے جبکہ دیگر دو افراد کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی۔

پولیس کے مطابق حادثے میں ملوث گاڑی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا تاہم گاڑی کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔

تھانہ بھارہ کہو میں پھلگراں کے رہائش صدرو نامی سرکاری ملازم نے مقدمہ درج کراتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ مری سے آنیوالی لینڈ کروزر اور ٹویوٹا ایکوا گاڑیوں کے ڈرائیور آپس میں ریس لگارہے تھے۔

ان کی تیزرفتاری اور غفلت کی وجہ سے اٹھال چوک میں 8 افراد کچلے گئے ہیں، مرنیوالوں میں سے دو کی شناخت عامر، نصیر عباسی کے ناموں سے ہوئی ہے جبکہ دو مرنیوالوں کی تاحال شناخت نہیں ہوئی۔

حادثے میں چار افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ موٹرسائیکلیں بھی تباہ ہوئیں، ریس لگانے والی گاڑیوں کے ڈرائیور فرار ہوچکے ہیں جبکہ گاڑیاں پولیس نے تھانگ میں منتقل کردی ہیں، پولیس کے مطابق لینڈ کروزر کی ملکیت اور ڈرائیور کا پتہ چلانے کی کوشش کی جارہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو