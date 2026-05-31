ایران کا دشمنوں کو سخت انتباہ، کسی بھی نئی جارحیت کا پہلے سے زیادہ طاقتور جواب دیا جائے گا

ایران کی دفاعی قوت اور عسکری تیاری دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے، ایڈمرل حبیب اللہ سیاری

ویب ڈیسک May 31, 2026
تہران: ایران کی مسلح افواج کے ایک سینئر کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور طاقتور انداز میں دیا جائے گا۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی فوج کے نائب کمانڈر برائے رابطہ امور ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے اپنے بیان میں کہا کہ دشمن کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایران کی سرزمین کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج ہر قسم کی دشمنانہ کارروائی کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور ملک کے دفاع کے لیے مضبوطی سے کھڑی ہے۔

ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری کا کہنا تھا کہ ایرانی مسلح افواج قومی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور کسی بھی خطرے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی دفاعی قوت اور عسکری تیاری دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ ملک کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔

ایرانی فوجی عہدیدار کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات بدستور برقرار ہیں اور ایران مسلسل اپنے دفاعی عزم کا اظہار کر رہا ہے۔
