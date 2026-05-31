پاکستانی شہری آج رات بلیو مون کا نظارہ کب کرسکیں گے؟ ماہرین فلکیات نے بتادیا

جب ایک ہی کیلنڈر مہینے میں دو مکمل چاند آ جائیں تو دوسرے مکمل چاند کو بلیو مون کہا جاتا ہے

آصف محمود May 31, 2026
آسمان سے دلچسپی رکھنے والے شہری آج رات ایک نایاب فلکیاتی منظر ’’بلیو مون‘‘ کا نظارہ کر سکیں گے۔

ماہرین فلکیات کے مطابق مئی 2026 میں دوسری مرتبہ مکمل چاند نمودار ہو رہا ہے، جسے فلکیاتی اصطلاح میں بلیو مون کہا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو عموماً دو سے تین سال بعد دیکھنے میں آتا ہے۔

لاہور میں بلیو مون کا نظارہ آج شام چاند طلوع ہونے کے بعد کیا جا سکے گا۔ فلکیاتی اعداد و شمار کے مطابق چاند آج شام تقریباً 7 بج کر 22 منٹ پر طلوع ہوگا جبکہ رات بھر آسمان پر دکھائی دیتا رہے گا۔ ماہرین کے مطابق شام 7:30 بجے سے 10 بجے تک مشرقی افق پر چاند کا منظر زیادہ دلکش ہوگا، جبکہ صاف موسم کی صورت میں شہری پوری رات اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ سپیس سائنس کے چیئرمین پروفیسرڈاکٹر سید عامرمحمود کا کہنا ہے کہ بلیو مون دراصل چاند کے رنگ کا نام نہیں بلکہ ایک فلکیاتی اصطلاح ہے۔ جب ایک ہی کیلنڈر مہینے میں دو مکمل چاند آ جائیں تو دوسرے مکمل چاند کو بلیو مون کہا جاتا ہے۔ مئی 2026 میں پہلا مکمل چاند یکم مئی کو جبکہ دوسرا مکمل چاند 31 مئی کو ظاہر ہو رہا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ اس بار بلیو مون مائیکرو مون بھی ہے، یعنی چاند اپنے مدار میں زمین سے نسبتاً زیادہ فاصلے پر موجود ہے۔ اسی وجہ سے یہ معمول کے مکمل چاند کے مقابلے میں قدرے چھوٹا اور مدھم دکھائی دے سکتا ہے۔

فلکیاتی حساب کے مطابق بلیو مون اپنے مکمل مرحلے میں پاکستان کے وقت کے مطابق آج دوپہر تقریباً 1 بج کر 45 منٹ پر پہنچا تاہم اس وقت چاند لاہور کے افق پر موجود نہیں تھا۔ اسی لیے شہریوں کے لیے اس کا بہترین نظارہ آج رات ممکن ہوگا۔

ماہرین کے مطابق  شہری کھلے مقامات، پارکوں یا بلند عمارتوں کی چھتوں سے مشرقی سمت میں چاند کا مشاہدہ  کرسکتے ہیں، جہاں روشنی کی آلودگی کم ہو اور آسمان زیادہ واضح دکھائی دے۔
