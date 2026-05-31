کراچی؛ ملیر کینٹ روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثہ، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

فوٹیج میں کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل پر آتے دیکھا جا سکتا ہے

اسٹاف رپورٹر May 31, 2026
facebook whatsup
کراچی:

ملیر چیک پوسٹ نمبر 6 ایم ایم عالم روڈ پر پیش آئے خوفناک ٹریفک حادثے کی سی سی ٹی فوٹیج سامنے آگئی۔

تفصیلات کے مطابق ہفتے کی شب ملیر کینٹ تھانے کے علاقے ملیر چیک پوسٹ نمبر 6 ایم ایم عالم روڈ پر پیش آئے خوفناک ٹریفک حادثے کی سی سی ٹی فوٹیج سامنے آگئی۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں تیز رفتار موٹر سائیکل پر کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل پر آتے دیکھا جا سکتا ہے۔

فوٹیج میں دیکھا گیا کہ موٹر سائیکل بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا جاتی ہے جس کے سبب دونوں کم عمر لڑکے سڑک پر گر جاتے ہیں، حادثے میں 12 سال کا سیلوسٹر جاں حق اور 11 سال کا عثمان شدید زخمی ہوا تھا۔

پولیس کے مطابق حادثہ ون ویلنگ اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو