عیدالاضحیٰ خوشیوں، قربانی اور اجتماعی اجتماعات کا تہوار ہے، لیکن ہر سال عید کے فوراً بعد کراچی سمیت ملک کے بڑے شہروں میں ایک تشویشناک رجحان سامنے آتا ہے، اور وہ ہے معدے کی بیماریوں میں اضافہ۔ اس سال بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے جہاں سرکاری اسپتالوں میں گیسٹرواینٹرائٹس کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ رپورٹ ہوا ہے۔
کراچی کے بڑے سرکاری اسپتالوں، جن میں ڈاکٹر روتھ پاؤ سول اسپتال کراچی، اور جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر شامل ہیں، میں ڈاکٹروں کے مطابق عید کے بعد ایمرجنسی وارڈز میں مریضوں کا غیر معمولی رش دیکھا گیا۔ ماہرین کے مطابق اس اضافے کی بنیادی وجوہات میں خراب گوشت کا استعمال، زیادہ مقدار میں گوشت کھانا، غیر مناسب ذخیرہ اندوزی، شدید گرمی اور بجلی کی بندش جیسے عوامل شامل ہیں۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عید کے دنوں میں گوشت کی زیادہ مقدار گھروں میں جمع ہو جاتی ہے، جسے اگر مناسب طریقے سے محفوظ نہ کیا جائے تو وہ جلد خراب ہوجاتا ہے۔ ایسے میں جب یہ گوشت استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پیٹ کی بیماریاں، خاص طور پر گیسٹرواینٹرائٹس، تیزی سے پھیلتی ہیں۔ اس بیماری میں مریض کو شدید اسہال، قے، پیٹ درد، اینٹھن اور بعض اوقات بخار جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ڈاکٹروں کے مطابق اسپتالوں میں آنے والے زیادہ تر مریضوں کی عمر 35 سے 55 سال کے درمیان ہے، جو عید کے بعد گوشت کے زیادہ استعمال یا غیر محفوظ گوشت کھانے کے باعث بیمار ہوئے۔ بعض مریضوں نے بتایا کہ انہوں نے قربانی کے فوراً بعد گوشت کو صحیح طریقے سے محفوظ نہیں کیا یا اسے زیادہ دیر تک باہر رکھا، جس کے باعث وہ خراب ہو گیا۔
ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت اور بجلی کی غیر یقینی صورتحال نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ فریج اور کولڈ اسٹوریج کی عدم دستیابی یا لوڈشیڈنگ کے باعث گوشت کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کا براہِ راست اثر عوامی صحت پر پڑتا ہے۔
طبی ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ قربانی کے گوشت کو فوراً صاف کر کے دھویا جائے، حصوں میں تقسیم کر کے مناسب پیکنگ میں رکھا جائے اور ممکن حد تک ریفریجریٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے میں اعتدال انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں زیادہ مقدار میں گوشت کھانا معدے پر شدید دباؤ ڈالتا ہے۔
ماہرین صحت کے مطابق عید کے دنوں میں سبزیوں، دہی، لسی اور سلاد کا استعمال بڑھانا چاہیے تاکہ نظامِ ہاضمہ متوازن رہے۔ اس کے علاوہ کھانے کے فوراً بعد آرام اور پانی کا مناسب استعمال بھی ضروری ہے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن (PMA) نے بھی عوام کو متنبہ کیا ہے کہ عید کے بعد اچانک زیادہ گوشت کھانے کی عادت معدے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تنظیم کے مطابق تلی ہوئی، مصالحہ دار اور زیادہ چکنائی والی غذائیں نہ صرف بدہضمی بلکہ شدید گیسٹرو اینٹرائٹس، قے، متلی اور پیٹ کے درد کا باعث بنتی ہیں۔
بلا شبہ عیدالاضحیٰ قربانی، ایثار اور خوشی کا تہوار ہے، لیکن اس خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاط اور اعتدال بھی ضروری ہے۔ اگر کھانے پینے میں لاپرواہی کی جائے تو یہی خوشی صحت کے مسائل میں بدل سکتی ہے، اس لیے ماہرین کا مشورہ ہے کہ اعتدال، صفائی اور محفوظ خوراک کو عادت بنایا جائے۔
نوٹ: ایکسپریس نیوز اور اس کی پالیسی کا اس بلاگر کے خیالات سے متفق ہونا ضروری نہیں۔
