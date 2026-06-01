یوٹیوب کا اے آئی سے بنائے گئے مواد کی نشاندہی کیلئے اہم اقدام

اے آئی کے ذریعے تخلیق یا تبدیل کی گئی ویڈیوز، ان پر واضح اے آئی لیبل دکھایا جائے گا

ویب ڈیسک June 01, 2026
یوٹیوب نے اعلان کیا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے تیار یا تبدیل کیے گئے مواد کی نشاندہی کے حوالے سے مزید شفافیت اختیار کر رہا ہے۔

گزشتہ ہفتے سے یوٹیوب پر اپ لوڈ ہونے والی تمام ایسی ویڈیوز جنہیں نمایاں طور پر اے آئی کے ذریعے تخلیق یا تبدیل کیا گیا ہو، ان پر واضح اے آئی لیبل دکھایا جائے گا۔

طویل ویڈیوز میں یہ لیبل ویڈیو پلیئر کے نیچے اور تفصیل کے اوپر نظر آئے گا، جبکہ شارٹس میں یہ براہِ راست ویڈیو پر بطور اوورلے ظاہر ہوگا۔

یوٹیوب اب بھی بنیادی طور پر کانٹینٹ کریئیٹرز سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ خود اپنی اے آئی سے تیار کردہ ویڈیوز کو ٹیگ کریں۔ تاہم، کمپنی نے اب ایک جدید مواد شناختی نظام (Content Detection System) بھی متعارف کر دیا ہے جو ویڈیوز کا تجزیہ کرکے اے آئی سے تیار شدہ مواد کی نشاندہی کرے گا، چاہے تخلیق کار نے اسے خود ٹیگ نہ کیا ہو۔

 

اگر کسی ویڈیو کو غلطی سے اے آئی جنریٹڈ قرار دے دیا جائے تو کریئیٹرز یوٹیوب اسٹوڈیو میں جا کر اس کی معلومات اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔

تاہم، اگر ویڈیو یوٹیوب کے اپنے اے آئی ٹولز (جیسے کہ Veo یا Dream Screen) کے ذریعے بنائی گئی ہو یا اس میںC2PA Metadata  موجود ہو تو اے آئی لیبل برقرار رہے گا۔

یوٹیوب کا کہنا ہے کہ اس نئے ڈِسکلوژر لیبل کا ویڈیوز کی سفارشات یا مونیٹائزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کا مقصد صرف ناظرین کو یہ واضح طور پر بتانا ہے کہ کون سا مواد اے آئی کی مدد سے تخلیق یا ترمیم کیا گیا ہے۔
