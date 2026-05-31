نیپال نے ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ میں 313 رنز بنا کر نئی تاریخ رقم کردی

اس طرح نیپال ٹی 20 انٹرنیشنل کی تاریخ میں دو بار 300 سے زائد رنز بنانے والی ٹیم بن گئی

ویب ڈیسک May 31, 2026
facebook whatsup

نیپال نیشنل کرکٹ ٹیم نے ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ میں شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 313 رنز کا پہاڑ کھڑا کر کے نئی تاریخ رقم کر دی۔

ایشین گیمز ٹی 20 مقابلے میں چین کے خلاف کھیلے گئے میچ میں نیپال نے مقررہ 20 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 313 رنز اسکور کیے جو ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ کے بلند ترین مجموعوں میں شمار ہوتا ہے۔

نیپال کی جانب سے کوشل بھرتیل نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے شاندار سنچری اسکور کی جبکہ دیگر بلے بازوں نے بھی چینی بولرز کے خلاف بھرپور دھواں دار کھیل پیش کیا۔ اس دوران بھرتیل نے ایک اوور میں مسلسل 6 چھکے لگا کر بھارت کے سابق آل راؤنڈر یووراج سنگھ کے منفرد ریکارڈ کی بھی برابری کر دی۔

اس سے قبل بھی نیپال نے 2023 ایشین گیمز میں منگولیا کے خلاف 314 رنز بنا کر ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ میں 300 سے زائد رنز بنانے والی پہلی ٹیم ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اس طرح نیپال ٹی 20 انٹرنیشنل کی تاریخ میں دو بار 300 سے زائد رنز بنانے والی ٹیم بن گئی۔

نیپال کی اس تاریخی کارکردگی کو عالمی کرکٹ حلقوں میں بھرپور سراہا جا رہا ہے اور شائقین کرکٹ اسے ایسوسی ایٹ ممالک کی کرکٹ کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئی پی ایل میں 15 سالہ ویبھاؤ سوریاونشی نے کتنا پیسہ کمایا؟

Express News

جیک کیلس 21ویں صدی کے عظیم ترین کرکٹر قرار

Express News

فیفا ورلڈکپ 2026 میں کیا نئی چیزیں متعارف ہوں گی؟

Express News

ویرات کوہلی کی شاندار بیٹنگ، آر سی بی نے مسلسل دوسری بار آئی پی ایل ٹائٹل جیت لیا

Express News

آسٹریلوی بیٹر ڈیوڈ وارنر بھی عرفات منہاس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے

Express News

پی ایس جی نے آرسنل کو شکست دے کر مسلسل دوسری بار یوایفا چیمپیئنز لیگ کا ٹائٹل جیت لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو