نیپال نیشنل کرکٹ ٹیم نے ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ میں شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 313 رنز کا پہاڑ کھڑا کر کے نئی تاریخ رقم کر دی۔
ایشین گیمز ٹی 20 مقابلے میں چین کے خلاف کھیلے گئے میچ میں نیپال نے مقررہ 20 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 313 رنز اسکور کیے جو ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ کے بلند ترین مجموعوں میں شمار ہوتا ہے۔
نیپال کی جانب سے کوشل بھرتیل نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے شاندار سنچری اسکور کی جبکہ دیگر بلے بازوں نے بھی چینی بولرز کے خلاف بھرپور دھواں دار کھیل پیش کیا۔ اس دوران بھرتیل نے ایک اوور میں مسلسل 6 چھکے لگا کر بھارت کے سابق آل راؤنڈر یووراج سنگھ کے منفرد ریکارڈ کی بھی برابری کر دی۔
اس سے قبل بھی نیپال نے 2023 ایشین گیمز میں منگولیا کے خلاف 314 رنز بنا کر ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ میں 300 سے زائد رنز بنانے والی پہلی ٹیم ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اس طرح نیپال ٹی 20 انٹرنیشنل کی تاریخ میں دو بار 300 سے زائد رنز بنانے والی ٹیم بن گئی۔
نیپال کی اس تاریخی کارکردگی کو عالمی کرکٹ حلقوں میں بھرپور سراہا جا رہا ہے اور شائقین کرکٹ اسے ایسوسی ایٹ ممالک کی کرکٹ کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔