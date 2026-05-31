پی ٹی آئی کے ناراض اراکین اسمبلی کا اجلاس طلب

ہمارا مقصد صوبائی حکومت کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، ناراض رکن اسمبلی پی ٹی آئی

احتشام بشیر May 31, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) خیبرپختونخوا اسمبلی کے ناراض ارکان نے کل اجلاس طلب کرلیا۔

ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے ناراض ارکان اسمبلی کا اجلاس کل پشاور میں ہوگا، جس میں وہ مشاورت کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔

ایکسپریس نیوز کو ناراض رکن نے بتایا کہ ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، بانی چیرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک کا اعلان کیا جائے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صوبائی حکومت کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔

قبل ازیں یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی اور سابق وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور کے درمیان لفظی تکرار ہوئی اور پارلیمانی پارٹی کے وٹس ایپ گروپ میں علی امین گنڈاپور نے وزیراعلیٰ کے سوالات کا جواب دیا تھا۔

انہوں نے کہا تھا کہ وزیراعلیٰ صاحب غداری اور وفاداری کے سرٹیفیکٹ بانٹںے کی اتھارٹی آپ نہیں، عمران خان کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں باتوں سے نہیں عمل سے ثابت کریں، فیصلوں کا اختیار صرف عمران خان کے پاس ہے۔

علی امین گنڈاپور نے وزیراعلیٰ سے کہا تھا کہ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان پر فوکس کریں، عمران خان کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں مانتے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو