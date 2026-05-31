آسٹریلوی بیٹر ڈیوڈ وارنر بھی عرفات منہاس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے

عرفات منہاس نے اپنے ڈیبیو پر غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہوئے آسٹریلیا کے خلاف میچ میں پانچ وکٹیں حاصل کیں

ویب ڈیسک May 31, 2026
facebook whatsup

آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے تجربہ کار بیٹر ڈیوڈ وارنر نے پاکستان کے نوجوان آل راؤنڈر عرفات منہاس کی ون ڈے ڈیبیو پرفارمنس کو سراہتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کو شاندار قرار دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق حالیہ ون ڈے میچ میں عرفات منہاس نے اپنے ڈیبیو پر غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہوئے پاکستان کی بولنگ اٹیک کو مضبوط بنیاد فراہم کی اور آسٹریلیا کے خلاف شاندار اسپیل کے ذریعے پانچ وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی اس کارکردگی نے نہ صرف میچ میں پاکستان کی پوزیشن بہتر بنائی بلکہ کرکٹ حلقوں میں بھی انہیں توجہ کا مرکز بنا دیا۔

میچ کے بعد مختلف رپورٹس اور تبصروں میں ڈیوڈ وارنر نے نوجوان پاکستانی بولر کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے کھلاڑی عالمی کرکٹ میں جلد اپنی پہچان بنا لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی وارنر کے مبینہ تبصروں کو بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے۔

عرفات منہاس نے اپنے ڈیبیو پر شاندار اسپن بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریلوی بیٹنگ لائن کو مشکلات سے دوچار کیا اور اہم وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی کارکردگی کو پاکستان کرکٹ کے لیے ایک مثبت اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔

واضح رہے کہ عرفات منہاس نے آسٹریلیا کے کپتان جوش انگلس، میتھیو شارٹ، مارنوس لبوشین، کیمرون گرین اور نیتھن ایلس کی وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے 10اوورز میں 32 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئی پی ایل میں 15 سالہ ویبھاؤ سوریاونشی نے کتنا پیسہ کمایا؟

Express News

جیک کیلس 21ویں صدی کے عظیم ترین کرکٹر قرار

Express News

فیفا ورلڈکپ 2026 میں کیا نئی چیزیں متعارف ہوں گی؟

Express News

ویرات کوہلی کی شاندار بیٹنگ، آر سی بی نے مسلسل دوسری بار آئی پی ایل ٹائٹل جیت لیا

Express News

آسٹریلوی بیٹر ڈیوڈ وارنر بھی عرفات منہاس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے

Express News

پی ایس جی نے آرسنل کو شکست دے کر مسلسل دوسری بار یوایفا چیمپیئنز لیگ کا ٹائٹل جیت لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو