ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایئرڈیفنس یونٹ نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر امریکی فوجی ڈرون ایم کیو-ون مار گرایا ہے۔
ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے بیان میں کہا کہ واقعے اتوار کو اس وقت پیش آیا جب امریکی فوجی ایم کیوون ڈرون ایران کی بحری بحری سرحد کے اوپر فضائی حدود میں داخل ہوا۔
بیان میں بتایا گیا کہ پاسداران انقلاب کے جدید ایئرڈیفنس میزائل سسٹم نے فوری طور پر بغیر پائلٹ طیارے کی نشان دہی کی اور نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہوگیا۔
پاسداران انقلاب کے ایئر ڈیفنس کمانڈ نے خبردار کیا کہ ایران کی فضائی حدود اور بحری سرحد مکمل طور پر نگرانی اور کنٹرول میں ہے اور ملک کی خودمختاری کی کسی قسم کی خلاف ورزی پر فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
خیال رہے کہ پاسداران انقلاب نے گزشتہ روز بھی امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا، اس سے قبل 26 مئی کو بھی خلیج فارس میں امریکی ڈرون ایم کیو-9 تباہ کیا گیا تھا۔
بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ پاسداران انقلاب نے آر کیو-4 ڈرون اور ایف-35 لڑاکا طیارے پر بھی فائرنگ کرکے پسپا ہونے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں وہ ایرانی فضائی حدود سے فرار ہوگئے۔