شہر قائد کے مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بجلی بند، شہری اذیت میں مبتلا

روزانہ کئی کئی گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ معمول بن چکی ہے

ویب ڈیسک June 01, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شدید گرمی کے موسم میں شہر قائد کے مختلف علاقوں میں طویل اور غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔

اسکیم 33 کے علاقے کراچی یونیورسٹی ایمپلائز ہاؤسنگ سوسائٹی میں رات ایک بجے سے بجلی کی فراہمی معطل ہے جس کے باعث مکین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔

علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سوسائٹی میں روزانہ کئی کئی گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ معمول بن چکی ہے اور دن کے اوقات میں بھی تقریباً 10 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، مستثنا علاقے بھی متاثر

Express News

 نبیل گبول کا کےالیکٹرک کے رویے اور لوڈ شیڈنگ کیخلاف ایوان سے واک

شدید گرمی اور حبس کے باعث گھروں میں موجود خواتین، بچوں اور بزرگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

رہائشیوں کے مطابق متعدد بار متعلقہ دفتر میں شکایات درج کرائی گئیں تاہم اب تک کوئی تسلی بخش جواب یا عملی اقدام سامنے نہیں آیا۔

دوسری جانب شہر کے دیگر علاقوں نیو کراچی، نارتھ کراچی، خواجہ اجمیر نگری، اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد، ملیر، شاہ فیصل کالونی اور کورنگی کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی متاثر ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو