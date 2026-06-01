پولیس افسر کے قریبی رشتہ دار کا فلیٹ بھی ڈاکوؤں کے نشانے پر، قیمتی سامان لوٹ کر فرار

علاقے میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے، پولیس

ویب ڈیسک June 01, 2026
کراچی:

شہر قائد کے پوش علاقے کلفٹن میں واقع مرتضیٰ کمرشل کے ایک فلیٹ میں ڈکیتی کی واردات پیش آئی جس کے دوران مسلح ملزمان اسلحے کے زور پر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہوگئے۔

پولیس کے مطابق واردات تھانہ ساحل کی حدود میں پیش آئی جہاں ملزمان نے فلیٹ میں داخل ہو کر موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی اشیاء اپنے ساتھ لے لیں اور موقع سے فرار ہو گئے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے اور مختلف زاویوں سے تفتیش جاری ہے۔

مزید تفصیلات کے مطابق جس فلیٹ میں یہ واردات ہوئی وہ ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی سمو کے قریبی رشتہ دار کا ہے۔ پ

ولیس ذرائع کے مطابق عرفان علی سمو ماضی میں کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں ایس ایس پی کے عہدوں پر بھی تعینات رہ چکے ہیں۔
