طالبان رجیم میں خواتین کی عصمت داری، انسانیت سوز مظالم بے نقاب ہوگئے

افغان طالبان رہنما اور جنگجوؤں نے خواتین کے جنسی تشدد کا ارتکاب کیا ہے، اقوام متحدہ رپورٹ

ویب ڈیسک June 01, 2026
facebook whatsup

طالبان رجیم میں افغان خواتین کی عصمت دری کے واقعات سے  نام نہاد حکومت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوگیا۔

افغان طالبان رجیم کے جنسی مظالم اور انسانیت سوز سلوک دنیا کے سامنے بے نقاب ہونے لگے۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رہنما اور جنگجوؤں نے خواتین کے جنسی تشدد کا ارتکاب کیا ہے۔

افغان میڈیا افغان انٹرنیشنل کے مطابق یوناما نے سال 2025 میں 21 ایسے کیسز کو دستاویزی شکل دی جن میں 15 خواتین اور 6 لڑکیاں شامل تھیں۔ ​رپورٹ کے مطابق طالبان حکام اور جنگجوؤں نے افغان خواتین کو انفرادی اوراجتماعی زیادتی  کا نشانہ بنایا۔

سیوناما رپورٹ کے مطابق طالبان حکام اپنی اعلان کردہ پابندی کے باوجود خود بھی خواتین کی جبری شادیوں میں ملوث ہیں۔ ​طالبان حکام نے احتجاجی خواتین کو  حراست میں  لے کر تشدد،بدسلوکی اور جنسی استحصال کا نشانہ بنایا۔

افغانستان کی قومی سلامتی کے ادارے(NDS) کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل نے  طالبان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ  اقوام متحدہ کی طرف سے ان سنگین الزامات  کے بعد معاملے کی آزاد، شفاف اورغیر جانبدارانہ تحقیقات  کی جانی چاہییں۔

ماہرین کے مطابق طالبان کا نام نہاد اسلامی نظام ایک ڈھونگ ہے  اور یہ ٹولہ طاقت کے وحشیانہ استعمال سے اپنا اقتدار قائم رکھے ہوئے ہے۔ افغان طالبان کے ہاتھوں خواتین کے جنسی استحصال سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹولہ اسلام کے نام پر اپنے عوام کو دھوکا دے رہا ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اسرائیل کا لبنان سے فائر کیے گئے پروجیکٹائلز کو روکنے کا دعویٰ

Express News

این ویڈیا نے اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس جدید ترین ونڈوز لیپ ٹاپ پروسیسر لانچ کردیا

Express News

اسرائیل کا لبنان کے تاریخی قلعے پر قبضہ، سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس طلب کرلیا

Express News

سیٹلائٹ تصاویر نے غزہ کی تباہی کی نئی داستان سنا دی، پورے پورے علاقے نقشے سے مٹ گئے

Express News

امریکا نے چینی کمپنیوں پر اے آئی چپس کی برآمدی پابندیاں مزید سخت کر دیں

Express News

ڈچ پولیس کی حاملہ خاتون کو گھسیٹنے کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو