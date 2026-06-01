کراچی؛ فیکٹری میں آتشزدگی سے مشینری اور دیگر سامان جل کر تباہ

آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

اسٹاف رپورٹر June 01, 2026
بلدیہ رشید آباد کے علاقے میں لوم فیکٹری میں آتشزدگی کے باعث بھاری مالیت کی مشینری اور دیگر سامان جل کر تباہ ہوگیا ۔ آتشزدگی کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ۔

تفصیلات کے مطابق بلدیہ رشید آباد شیل پیٹرول پمپ کے قریب لوم فیکٹری میں آگ لگنے کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں موقع پر روانہ کی گئیں،جبکہ ریسکیو 1122 کا عملہ بھی ایک فائرٹرک اور ایمبولینسوں کے ہمراہ موقع پر پہنچا۔

ترجمان فائربریگیڈ کے مطابق فائرفائٹرز نے 2 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پالیا، تاہم لوم فیکٹری کی تمام مشینوں سمیت دیگر سامان جل کر تباہ ہوگیا ۔

آتشزدگی کے نتیجے میں بھاری مالیت کی مشینری اور دیگر قیمتی سامان جل گیا ۔ خوش قسمتی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے ۔
