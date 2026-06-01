امریکی حملے کے جواب میں ایرانی فوج کا امریکی اڈے کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ

یہ حملہ امریکی حملے کی اطلاع کے چند گھنٹے بعد کیا گیا

ویب ڈیسک June 01, 2026
ایرانی پاسدارانِ انقلاب نے امریکی فضائی اڈے پر جوابی حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔

ایرانی مہر نیوز ایجنسی کے مطابق پاسدارانِ انقلاب نے ایک امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے ایران کے صوبہ ہرمزگان کے جزیرے سِرک پر ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملہ کیا گیا۔

پاسدارانِ انقلاب نے کہا کہ اس کی ایرو اسپیس فورس نے اس اڈے کو نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا جہاں سے امریکی افواج نے مواصلاتی سہولت کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا۔

پاسدارانِ انقلاب نے کہا کہ یہ حملہ امریکی حملے کی اطلاع کے چند گھنٹے بعد کیا گیا اور  پہلے سے طے شدہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔

دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے ایکس پر دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے ایران کے گوروک اور قشیم جزیرہ میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا جو آبنائے ہرمز کے ساتھ واقع ہیں۔

سینٹکام کے مطابق یہ حملے ایران کی جانب سے امریکی ڈرون کو مار گرائے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔
