’’برسوں پرانے بوجھ سے نجات مل گئی‘‘، حج کے بعد درفشاں سلیم کا جذباتی پیغام

’جسم تھکن سے چُور ہے لیکن دل پہلے سے زیادہ مطمئن اور مسرور ہے'، درفشاں سلیم

ویب ڈیسک June 01, 2026
facebook whatsup

پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ درفشاں سلیم نے فریضۂ حج کی ادائیگی کے بعد سوشل میڈیا پر ایک جذباتی پیغام اور یادگار تصاویر شیئر کرتے ہوئے اپنے روحانی سفر کے تجربات مداحوں کے ساتھ بانٹ دیے۔

فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر شیئر کی گئی پوسٹ میں درفشاں سلیم نے حج کے سفر کو صبر، شکر اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ایک منفرد داستان قرار دیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کے یادگار ترین تجربات میں شامل ہو گیا ہے اور وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ انہیں یہ سعادت اپنے والدین کے ساتھ حاصل ہوئی۔

درفشاں نے بتایا کہ ان کے والدین نے اس روحانی سفر کے دوران غیر معمولی ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا، جبکہ وہ خود رمی کے پہلے ہی روز طبیعت ناساز ہونے کے باعث بیمار ہوگئی تھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے حج کے تمام مراحل مکمل کیے اور اس سفر سے بہت کچھ سیکھا۔

اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں ان خواتین کا بھی ذکر کیا جن سے دورانِ حج ملاقات ہوئی۔ ان کے مطابق مختلف ممالک اور پس منظر سے تعلق رکھنے والی ان خواتین کے ساتھ مل کر دعائیں مانگنے، عبادات کرنے، خوشی اور جذبات کے لمحات بانٹنے کا تجربہ بے حد خوبصورت رہا۔ انہوں نے لکھا کہ اس سفر کے دوران انہیں دین کو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عملی زندگی میں دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درفشاں سلیم کا کہنا تھا کہ ابھی وہ اس روحانی تجربے کو مکمل طور پر الفاظ میں بیان نہیں کر سکتیں، تاہم ایک بات ضرور جانتی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہی ہیں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ آئی ہیں۔ ان کے مطابق وہ کئی برسوں سے اپنے دل پر مختلف احساسات اور بوجھ اٹھائے ہوئے تھیں، جن سے اس سفر نے انہیں نجات دلائی۔

انہوں نے مزید لکھا کہ حج نے انہیں دنیاوی وابستگیوں سے لاتعلقی اور خود کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا درس دیا ہے۔ یہی سبق وہ آئندہ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کریں گی۔

اداکارہ نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ جسم تھکن اور درد محسوس کر رہا ہے، لیکن دل پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن، پُرسکون اور روحانی طور پر آسودہ ہے۔

اپنی پوسٹ کے اختتام پر درفشاں سلیم نے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہر صاحبِ استطاعت فرد کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور یہ مقدس سفر انسان کی ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے باطن میں بھی مثبت تبدیلی لے کر آئے۔

درفشاں سلیم کی پوسٹ سامنے آنے کے بعد شوبز شخصیات، دوستوں اور مداحوں کی بڑی تعداد نے انہیں حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

دعا لیپا اور کالم ٹرنر رشتہ ازدواج میں بندھ گئے، لندن میں سادہ مگر یادگار شادی

Express News

مومنہ اقبال کی مہندی کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل، شوہر کے نام محبت بھرا پیغام

Express News

صبا قمر ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے کردار میں نظر آئیں گی؟

Express News

’’برسوں پرانے بوجھ سے نجات مل گئی‘‘، حج کے بعد درفشاں سلیم کا جذباتی پیغام

Express News

200 کروڑ روپے منی لانڈرنگ کیس: جیکولین فرنینڈس بری طرح پھنس گئیں

Express News

مشہور گلوکارہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو