عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

شکایت کنندگان نے توہین عدالت کی درخواست دائر کردی

ویب ڈیسک June 01, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

گیسٹ ہاؤسز کے خلاف تادیبی کارروائی سے روکنے کے عدالتی حکم کے باوجود ایکشن لینے پر گیسٹ ہاؤس درخواست گزار سی ڈی اے کے خلاف اسلام آباد ہائیکورٹ پہنچ گئے۔

اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محمد آصف نے توہین عدالت کی درخواست میں چیئرمین سی ڈی اے و دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چیئرمین سی ڈی اے  ، سی ڈی اے ڈی جی انفورسمنٹ سے جواب طلب کر لیا  ہے۔

درخواست گزار وکیل نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ گیسٹ ہاؤسز کے 13 درخواست گزاروں کی پٹیشن اس عدالت میں زیر التوا ہے ۔ عدالت نے گیسٹ ہاؤسز کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک رکھا ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود سی ڈی اے نے گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔

عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ عدالتی حکم عدولی پر چیئرمین سی ڈی اے و دیگر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیس کے سلسلے میں ماجد امین کی جانب سے دائر توہین عدالت درخواست میں ذوالفقار احمد بھٹہ عدالت میں پیش ہوئے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو