دعا لیپا اور کالم ٹرنر رشتہ ازدواج میں بندھ گئے، لندن میں سادہ مگر یادگار شادی

اس جذباتی لمحے میں کالم ٹرنر اپنی دلہن کو آتے دیکھ کر بے حد جذباتی ہوگئے اور ان پر کپکپی طاری ہوگئی

ویب ڈیسک June 01, 2026
عالمی شہرت یافتہ برطانوی گلوکارہ دعا لیپا اور اداکار کالم ٹرنر نے اپنے طویل محبت بھرے تعلق کو باضابطہ طور پر رشتۂ ازدواج میں تبدیل کرلیا ہے۔ دونوں نے لندن میں ایک نہایت نجی اور سادہ تقریب کے دوران شادی کی، جس نے مداحوں کو خوشی اور حیرت دونوں میں مبتلا کر دیا۔

برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ شادی 31 مئی کو لندن کے معروف اولڈ میری لیبون ٹاؤن ہال میں منعقد ہوئی، جہاں صرف انتہائی قریبی اہل خانہ اور چند دوستوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب کو نہایت سادگی اور نجی انداز میں رکھا گیا، جبکہ بعد ازاں قریبی حلقوں کے لیے ایک مختصر ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا۔

تقریب میں دعا لیپا سفید دلہن کے لباس میں جلوہ گر ہوئیں، جس کے ساتھ انہوں نے دستانے اور ایک بڑا اسٹائلش ہیٹ بھی پہنا ہوا تھا۔ دوسری جانب کالم ٹرنر نیوی بلیو سوٹ اور ٹائی میں نہایت پُروقار انداز میں نظر آئے۔ شادی کے بعد دونوں کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوشگوار موڈ میں دیکھا گیا۔

ذرائع کے مطابق اس جذباتی لمحے میں کالم ٹرنر اپنی دلہن کو آتے دیکھ کر بے حد جذباتی ہوگئے اور ان پر کپکپی طاری ہو گئی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے تھے اور اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ تقریب میں موجود اہل خانہ بھی اس لمحے کو دیکھ کر جذباتی ہوگئے۔

دعا لیپا اور کالم ٹرنر کے تعلقات کا آغاز جنوری 2024 میں اس وقت ہوا جب دونوں کو لندن میں ایک تقریب کے دوران پہلی بار ایک ساتھ دیکھا گیا۔ بعد ازاں جولائی 2024 میں دونوں نے اپنے تعلق کو سوشل میڈیا پر باضابطہ طور پر تسلیم کیا، جس کے بعد مداحوں میں ان کے رشتے کو لے کر دلچسپی مزید بڑھ گئی۔

ایک سال بعد دونوں کی منگنی کی خبریں سامنے آئیں، اور اب شادی کی تصدیق نے مداحوں کو خوشی سے نہال کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جوڑے نے اپنی شادی کو دو حصوں میں منانے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کا دوسرا بڑا جشن جلد اٹلی کے علاقے سسلی میں متوقع ہے۔

جون 2025 میں ایک انٹرویو کے دوران دعا لیپا نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ زندگی بھر کا سفر طے کرنا اور بہترین دوست کی طرح ایک ساتھ بڑھاپا گزارنے کا احساس ان کے لیے بے حد خاص ہے۔

سادگی اور قریبی لوگوں کی موجودگی میں ہونے والی اس شادی کو دونوں کی خواہش کے عین مطابق قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ مداح دنیا بھر سے اس جوڑے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔
