ایرانی حملوں کے بعد کویت کا سخت ردعمل، اپنی سلامتی کے لیے ہر ضروری قدم اٹھانے کا اعلان

ایرانی حملے ملک کی سلامتی اور استحکام پر براہِ راست حملہ ہیں، کویتی وزارت خارجہ

ویب ڈیسک June 01, 2026
facebook whatsup

کویت نے اپنے خلاف مبینہ ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں سنگین، خطرناک اور بار بار ہونے والی جارحیت قرار دیا ہے۔

کویتی وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ایرانی حملے ملک کی سلامتی اور استحکام پر براہِ راست حملہ ہیں۔

بیان کے مطابق یہ کارروائیاں بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قرارداد کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔

کویت کا کہنا ہے کہ ان حملوں سے نہ صرف ملکی سلامتی کو خطرات لاحق ہوئے ہیں بلکہ شہریوں اور اہم تنصیبات کی حفاظت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران کی جانب سے یہ اقدامات خطے میں کشیدگی بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں اور ان کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

کویتی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ ریاست کو اپنی خودمختاری، سلامتی اور سرحدوں کے دفاع کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔

کویت نے ایرانی حملوں کی تمام تر ذمہ داری تہران پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان مبینہ جارحانہ کارروائیوں کا جواب دینے کے لیے مناسب فیصلے محفوظ رکھتا ہے۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران کے پاسدارانِ انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک ایسے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جو مبینہ طور پر ایران کے سیرک جزیرے پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔

حالیہ پیش رفت کے بعد خلیجی خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ علاقائی اور عالمی سطح پر صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

شاہ چارلس کے کینسر کا علاج جاری، شہزادہ ولیم نے ’شیڈو کنگ‘ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں

Express News

صرف ایک لفظ ’بم‘ نے آسمان میں اڑتے طیارے کو واپس موڑ دیا، حیران کن حقیقت سامنے آگئی

Express News

اب وقت آگیا، دونوں ممالک کسی نہ کسی شکل میں ایک معاہدے تک پہنچ جائیں، ٹرمپ کا ایران کو پیغام

Express News

طالبان رجیم کیخلاف بغاوت؛ ملا ہبت اللہ کا کنٹرول برقرار رکھنے کیلیے نیاحکم جاری

Express News

دنیا بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم بھارتی شہری مختلف ممالک  کیلیے وبال جان بن گئے

Express News

ہولناک سانحہ، ایک شخص نے خاندان کے 6 افراد کو قتل کرکے خود کو گولی مار دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو