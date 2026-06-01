اسٹریپسلز کی گمراہ کن مارکیٹنگ، کمپنی پر تین کروڑ جرمانے کا فیصلہ برقرار

اسٹریپسلز کو دوا کے طور پر پیش کیا، یہ نان میڈی کیٹڈ پروڈکٹ ہے جو فوڈ آئٹم کے طور پر رجسٹرڈ ہے، کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل

بزنس رپورٹر June 01, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل نے اسٹریپسلز کی گمراہ کن مارکیٹنگ پر سی سی پی کا جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا، کمنی تین کروڑ روپے جرمانہ ادا کرے گی۔

کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ریکٹ بینکائزر نے صارفین کو مصنوعات کی نوعیت کے بارے میں گمراہ کیا، ریکٹ بینکائزر نے کمپٹیشن ایکٹ کی دفعہ 10(2)(ب) کی خلاف ورزی کی، اسٹریپسلز کو دوا کے طور پر پیش کیا گیا حالانکہ یہ نان میڈی کیٹڈ پروڈکٹ تھی اور اسٹریپسلز اس وقت فوڈ آئٹم کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔

ٹریبونل نے کہا کہ کمیشن کی کارروائی کے بعد کمپنی نے پیکجنگ اور انتباہات میں نمایاں تبدیلیاں کیں، اب ’’نان میڈی کیٹڈ‘‘ کا انتباہ اردو اور انگریزی میں نمایاں طور پر درج کیا جا رہا ہے پہلے نان میڈی کیٹڈ ہونے کی معلومات کم نمایاں انداز میں فراہم کی جاتی تھیں۔

ٹریبونل نے کمپنی کو اسٹریپسلز کی حیثیت دوا سے فوڈ پروڈکٹ میں تبدیلی کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کی ہدایت کی ہے کہ کمپنی کم از کم تین اردو اور تین انگریزی اخبارات میں اشتہارات شائع کرے گی، مکمل تعمیل تک اسٹریپسلز سے متعلق وضاحتی اشتہارات ہفتہ وار شائع کیے جائیں گے۔

کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل نے کہا ہے کہ سی سی پی صارفین کو گمراہ کن مارکیٹنگ سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے، یہ فیصلہ، اشتہارات میں شفافیت اور صارفین کے باخبر انتخاب کے حق کو مضبوط بناتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

رئیل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ٹیکسوں میں بڑی کمی اور فائلر کیلیےبڑے ریلیف  کی تجاویز

Express News

کم از کم ماہانہ اجرت کتنی ہونی چاہیے؟  نئے مالی سال کے لیے سفارش کردی گئی

Express News

بجٹ میں پیٹرولیم لیوی بڑھائے جانے کا امکان

Express News

سونے کی فی تولہ قیمت میں پھر سے ہزاروں روپے کا اضافہ

Express News

ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ؛ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اضافے کا امکان

Express News

پاکستان میں کاروباری اعتماد کمزور، 80 فیصد اداروں نے سرمایہ کاری فیصلے مؤخر کر دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو