امریکا کے سابق فوجی افسر نے ایک سوشل میڈیا چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ اگر میں ایران ہوتا تو میں اسرائیل کے واٹر پلانٹس پر حملہ کرتا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی فوج کے سابق انٹیل آفیسر اسکاٹ ریٹر کو ورکس ڈائیلاگ نامی سوشل میڈیا چینل پر دعوت دی گئی جس میں انہوں نے دنیا میں جاری اسرائیلی سرگرمیوں پر کھُلی تنقید کی۔
اسکاٹ ریٹر کا کہنا تھا کہ اگر میں ایرانی ہوتا تو میں اسرائیل کے سمندری پانیوں کو پینے کے قابل بنانے والے پلانٹس کو تباہ کردیتا اور اس سے پورے اسرائیل کو ختم کردیتا۔
انہوں نے مزید کہا اسرائیل کو ختم کیا جانا ایک ضرورت ہے کیونکہ وہ واقعتاً دنیا کیلئے ایک کینسر بن چکا ہے۔