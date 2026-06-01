کراچی میں ڈاکو راج، سندھ پولیس کا کمانڈو موٹر سائیکل، نقدی و دیگر سامان سے محروم

ایس ایس یو کمانڈو ارسلان کی مدعیت گلستان جوہر تھانے میں درج، ملزمان پولیس کارڈ بھی لے گئے

شاہ میر خان June 01, 2026
facebook whatsup

گلستان جوہر میں ڈاکوؤں نے سندھ پولیس کے کمانڈو کو لوٹ لیا۔

تفصیلات کے مطابق گلستان جوہر بلاک 15 میں موٹرسائیکل پر سوار تین رکنی ڈاکوؤں نے ایس ایس یو کمانڈو ارسلان کو واردات کا نشانہ بنایا۔

اس واردات کا مقدمہ ایس ایس یو کمانڈو ارسلان کی مدعیت میں گلستان جوہر تھانے میں درج کرلیا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

پولیس افسر کے قریبی رشتہ دار کا فلیٹ بھی ڈاکوؤں کے نشانے پر، قیمتی سامان لوٹ کر فرار

Express News

کراچی: ایف بی ایریا میں دو ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے، تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیے

Express News

کراچی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی

ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ ملزمان نے اسلحہ کے زور پر یرغمال بنا کر موٹر سائیکل نقدی اور دیگر سامان چھینا جبکہ پولیس کا سروس کا کارڈ بھی چھین کر فرار ہوگئے۔

مدعی نے ایف آئی آر میں لکھا کہ ملزمان نے گھر سے دفتر جاتے ہوئے واردات کی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی: میاں بیوی پر بہیمانہ تشدد کرنے والے 2 ملزمان مبینہ پولیس مقابلے کے بعد گرفتار

Express News

گلگت بلتستان میں خواتین ووٹرز کا وزن بڑھ گیا، متعدد حلقوں میں نتائج پر اثر انداز ہوں گی

Express News

ارکان پارلیمنٹ کی رہائش کیلیے فیملی سوٹس؛ بجٹ میں ڈیڑھ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز

Express News

پاکستان کی سمندری تجارت میں اہم بہتری، کراچی اور گوادر بندرگاہوں کی اہمیت مزید بڑھ گئی

Express News

بیرون ملک سفری پابندیوں کے کیس میں اسلام آباد ہائیکورٹ کا بڑا فیصلہ

Express News

خیبر پختونخوا میں آندھی اور بارش؛ دیواریں و چھتیں گرنے سے اب تک 2 افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو