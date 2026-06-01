ایران کیساتھ جنگ بندی مذاکرات تیزی سے جاری ہیں؛ ٹرمپ کا نیا دعویٰ

ایران نے اسرائیل کے حزب اللہ پر حملے پر مذاکرات معطل کرنے کی دھمکی دی تھی

ویب ڈیسک June 01, 2026
facebook whatsup
ایران امریکا مذاکرات کا اگلا دور بقرعید کے بعد اسلام آباد میں متوقع ہے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے تو ایران کے مذاکرات معطل کرنے کے عندیہ پر ایسا ظاہر کیا تھا کہ انھیں اس کی پروا نہیں ہے تاہم اب وہ اپنے سابقہ بیان سے یوٹرن لینے پرمجبور ہوگئے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ کی تازہ سوشل میڈیا پوسٹ نے گھمسان جنگ کے بیچ جنگ بندی کے دیئے جلا دیے ہیں اور یہ بیان نوید بن کر سامنے آیا ہے۔

امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مختصر بیان میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات تیز رفتاری سے جاری ہیں۔

صدر ٹرمپ کے اس مختصر لیکن نہایت بروقت بیان نے دنیا کو ایک نئے ہیجان اور اضطراب سے بچالیا ہے جو کہ خود امریکی صدر نے کچھ دیر قبل پیدا کردیا تھا۔

جب امریکی صدر نے ایران کی جانب سے مذاکرات معطل کرنے پر کہا تھا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی اب مذاکراتی عمل بہت بورنگ ہوگیا ہے۔

تاہم اس سخت بیان کے بعد ہی صدر ٹرمپ نے سوشل ٹروتھ پر بتایا کہ انھوں نے اسرائیلی وزیراعظم سے بات کرکے انھیں حزب اللہ پر حملے کرنے سے روک دیا ہے۔

صدر ٹرمپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ حزب اللہ سے بات اعلیٰ سطح کے ذرائع سے بات ہوئی اور انھوں نے بھی اسرائیل پر حملے نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

اسرائیلی وزیراعظم اور حزب اللہ سے رابطوں کی پوسٹ کے بعد صدر نے یہ تازہ پوسٹ بھی کی جس میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے تیزی سے جاری رہنے کا اعلان کیا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی دھمکی پر صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم سے بات کرکے حزب اللہ پر حملے رکوائے جس پر ایران کے ساتھ مذاکرات بحال ہوگئے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

شاہ چارلس کے کینسر کا علاج جاری، شہزادہ ولیم نے ’شیڈو کنگ‘ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں

Express News

صرف ایک لفظ ’بم‘ نے آسمان میں اڑتے طیارے کو واپس موڑ دیا، حیران کن حقیقت سامنے آگئی

Express News

اب وقت آگیا، دونوں ممالک کسی نہ کسی شکل میں ایک معاہدے تک پہنچ جائیں، ٹرمپ کا ایران کو پیغام

Express News

طالبان رجیم کیخلاف بغاوت؛ ملا ہبت اللہ کا کنٹرول برقرار رکھنے کیلیے نیاحکم جاری

Express News

دنیا بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم بھارتی شہری مختلف ممالک  کیلیے وبال جان بن گئے

Express News

ہولناک سانحہ، ایک شخص نے خاندان کے 6 افراد کو قتل کرکے خود کو گولی مار دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو