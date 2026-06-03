اسکردو: معرکہ حق دوسری سرفرنگا نیشنل میراتھن 2026 کا کامیاب انعقاد

پاک فوج کے زیر اہتمام اسکردو میں معرکہ حق دوسری سرفرنگا نیشنل میراتھن 2026 کا کامیاب انعقاد ہوا۔
تفصیلات کے مطابق دنیا کے بلند ترین صحرا سرفرنگا میں 21 کلومیٹر میراتھن کے ساتھ سینئر سیٹیزن اور طلبا کے لیے فن رن کا بھی انعقاد کیا گیا۔
سرفرنگا نیشنل میراتھن میں گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان سے ایک ہزار سے زائد ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔
کمانڈر ایف سی این اے سرفرنگا نیشنل میراتھن کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔
میراتھن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ایتھلیٹ محمد اختر کو10 لاکھ روپے نقد انعام اور میڈل سے نوازا گیا۔
دوسری پوزیشن والے سہیل عامر 7 لاکھ اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے شہباز کو 4 لاکھ کے نقد انعامات دیے گئے۔
پہلی 50 پوزیشنز پر آنے والے ایتھلیٹس کو بھی نقد انعامات، میڈلز اور سرٹیفکیٹس سے نوازا گیا۔
تقریب کے شرکاء اور مقامی عوام نے پاک فوج کی جانب سے میراتھن کے انعقاد کو بھرپور سراہا۔
اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ علاقے میں امن، یکجہتی اور صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے یہ میراتھن قابلِ تحسین اقدام ہے۔ اس کامیاب ایونٹ نے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کیا ہے۔
پاک فوج دفاع وطن کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔