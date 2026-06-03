امریکا میں منشیات اسمگلنگ کی 2000 فٹ لمبی خفیہ سرنگ سے کروڑوں ڈالر کی کوکین برآمد

سان ڈیاگو: امریکی حکام نے میکسیکو اور امریکا کے درمیان منشیات اسمگلنگ کے ایک بڑے اور جدید زیرِ زمین نیٹ ورک کا انکشاف کیا ہے، جس کے ذریعے کروڑوں ڈالر مالیت کی کوکین اسمگل کی جا رہی تھی۔
امریکی محکمۂ انصاف کے مطابق یہ سرنگ تقریباً 2,000 فٹ طویل تھی اور میکسیکو کے شہر تیخوانا اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیاگو کو آپس میں جوڑتی تھی۔ سرنگ کو انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں تعمیر کیا گیا تھا، جس میں بجلی، ہوا کی نکاسی کا نظام، مضبوط دیواریں اور ریل کی پٹریاں بھی موجود تھیں۔
حکام کے مطابق یہ کارروائی کئی ماہ پر محیط خفیہ تحقیقات کے بعد عمل میں آئی، جس میں سان ڈیاگو کے اوٹائے میسا بارڈر کے قریب ایک گودام پر نظر رکھی گئی۔ یہ گودام بظاہر ایک سستے سامان کی دکان “Buy 4 Less” کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔
تحقیقات کے دوران حکام نے مشاہدہ کیا کہ دکان پر گاہکوں کی آمدورفت نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ مشکوک افراد مسلسل وہاں آتے جاتے رہے۔ بعد ازاں دیکھا گیا کہ خالی دکھائی دینے والے بیگ اور سامان سرحد پار منتقل کیا جا رہا تھا۔
29 مئی کو حکام نے اس وقت کارروائی کی جب انہوں نے بھاری اشیاء ایک وین میں منتقل ہوتے دیکھی۔ اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف گاڑیوں کو روکا اور ان میں سے بڑی مقدار میں کوکین برآمد کی، جس کی مجموعی مقدار 2,269 پاؤنڈ سے زائد بتائی گئی ہے۔
بعد ازاں تلاشی کے دوران گودام کے اندر فرش کے نیچے چھپی ہوئی سرنگ کا داخلی راستہ بھی برآمد ہوا۔ حکام کے مطابق یہ سرنگ زمین کے اندر تقریباً 55 فٹ گہرائی تک جاتی تھی اور امریکی سرحد تک تقریباً 1,000 فٹ جبکہ میکسیکو کی جانب 800 فٹ سے زائد تک پھیلی ہوئی تھی۔
امریکی حکام نے اس کیس میں چار افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی سرنگ کی تعمیر کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اگر ان پر جرم ثابت ہو گیا تو انہیں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک طاقتور منشیات گروہ جالیسکو نیو جنریشن کارٹیل سے منسلک ہو سکتا ہے، اور اس کی تباہی منشیات کے عالمی نیٹ ورک کے خلاف ایک بڑی کامیابی ہے۔