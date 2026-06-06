منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کے خلاف کراچی کے علاقے بغدادی تھانے میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تفتیشی افسر نے مقدمے کا عبوری چالان پراسیکیوشن کے پاس جمع کروا دیا۔
تفتیشی افسر کی جانب سے جمع کیے گئے عبوری چالان میں کہا گیا ہے کہ 7 مئی کو مدعی مقدمہ موٹر سائیکل کے کام کے سلسلے میں حاجی پیر محمد روڈ سے گزر رہا تھا کہ فٹ پاتھ پر ایک شخص کی لاش پڑی تھی جس کے گرد لوگ جمع تھے۔
مدعی مقدمہ کے مطابق ریسکیو اہلکاروں کی مدد سے لاش ایمبولینس کے ذریعے بغدادی تھانے لائے اور پولیس نے معائنے کے دوران مقتول کی جیب سے ایک ڈبی برآمد کی۔
چالان میں بتایا گیا کہ گولڈن رنگ کی ڈبی پر کوئین میڈیم پنکی ڈان نام ہی کافی انجوائے درج تھا اور بعد ازاں معلوم ہوا کہ انمول عرف پنکی یہ نشہ فروخت کرتی ہے۔
تفتیشی افسر نے مؤقف اپنایا کہ ملزمہ کے خلاف تاحال تفتیش مکمل نہیں ہوئی ہے، چالان کی مدت مکمل ہونے پر عبوری چالان جمع کرایا جا رہا ہے۔
پراسیکیوشن نے بتایا کہ ہم چالان کی اسکروٹنی کررہے ہیں، اسکروٹنی میں تفتیشی نقائص اور خامیوں کو درست کیا جائے گا اور اسکروٹنی کے بعد عبوری چالان جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جمع کرائیں گے۔
پولیس کے مطابق ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کا مقدمہ لائنز ایریا کے رہائشی شیروز کی مدعیت میں بغدادی تھانے میں درج ہے۔