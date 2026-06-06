ایران امریکا مذاکرات میں پاکستان ایک قابل اعتماد اور ذمہ دار ثالث ہے؛ چین بھی معترف

چین مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے

ویب ڈیسک June 06, 2026
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چین مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے

چین نے امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے جاری پاکستان کے سفارتی کردار کو پُر اعتماد اور قابل بھروسہ قرار دیتے ہوئے علاقائی استحکام کے امید کا اظہار کیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران میں تعینات چینی سفیر کانگ پَے وو نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی اور آبنائے ہرمز کی بندش ختم کرانے کے لیے پاکستان نے تعمیری سفارتی کردار ادا کیا ہے۔

ایرانی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے مختلف فریقوں کے درمیان رابطوں کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اہم کوششیں کی ہیں جنہیں چین قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں ایسے ممالک کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جو متحارب یا متضاد مؤقف رکھنے والے فریقوں کے درمیان بات چیت کا راستہ ہموار کر سکیں۔

ان کے بقول پاکستان نے حالیہ سفارتی سرگرمیوں کے دوران خود کو ایک ذمہ دار اور قابلِ بھروسا ثالث کے طور پر منوایا ہے۔

کانگ پَے وو نے ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ہونے والی سفارتی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے رابطہ کاری اور مذاکراتی ماحول پیدا کرنے میں مثبت کردار ادا کیا جس سے خطے میں استحکام کی کوششوں کو تقویت ملی۔

چینی سفیر نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ چین مشرقِ وسطیٰ میں امن، سلامتی اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے تمام تعمیری سفارتی اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ بیجنگ خطے کے ممالک کے درمیان مکالمے اور سیاسی حل کو ہی دیرپا امن کا مؤثر راستہ سمجھتا ہے۔ سفارت کاری کاری ناگزیر ہے۔

 
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