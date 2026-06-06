ایف آئی اے کا ملک بھر میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ

ڈی جی ایف آئی اے کی جانب سے تمام ایڈیشنل ڈی جیز اور زونل ڈائریکٹرز کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے

آفتاب خان June 06, 2026
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فوٹو: فائل

وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) نے ملک بھر میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا اور اس حوالے سے حکم نامہ بھی جاری کردیا گیا۔

ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی) ایف آئی اے کی جانب سے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ڈیسک کے قیام کے لیے تمام ایڈیشنل ڈی جیزاور زونل ڈائریکٹرز کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔

ایف آئی اے کے مطابق ڈیسک کے ذریعے ایف اے ٹی ایف کے پاکستان کو6 مختلف ٹاسک کے بارے میں ایکشنز کی تفصیلات اکٹھی کی جائیں گی اور تفصیلات رواں سال کی آخری سہ ماہی میں ممکنہ ایف اے ٹی ایف کی باہمی ایوالویشن میں پیش کی جائیں گی۔

ڈی جی ایف آئی اے کے احکامات میں تمام ونگز اور زونز کو ایف اے ٹی ایف کے ٹاسک پر مکمل عمل درآمد کی بھی ہدایات دی گئی ہیں۔

حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نامزد فوکل پرسن کے ذریعے جاری احکامات پر7 روز میں عمل درآمد یقینی بنانے اور رپورٹ ڈی جی کو پیش کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہیں اور ایف اے ٹی ایف ڈیسک کے لیے 7 ٹی او آرز پر مبنی پروفارما بھی احکامات کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔

مزید بتایا گیا کہ ایف اے ٹی ایف کے دیے گئے ٹاسک پر ایف آئی اے سمیت دیگرقانون نافذ کرنے والے اداروں کولازمی عمل درآمد کرنا ہے۔
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