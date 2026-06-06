لبنان؛ حزب اللہ سے جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کے دو اہلکار مارے گئے

لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فوج حزب اللہ کے خلاف آپریشن کر رہی ہے

ویب ڈیسک June 06, 2026
facebook whatsup

لبنان کے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کے خلاف ملٹری آپریشن میں مصروف اسرائیلی فوج کو دو الگ الگ مقامات پر حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترجمان اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں پیش آنے والے دو الگ الگ واقعات میں اس کے دو اہلکار ہلاک ہوگئے ہیں۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ 23 سالہ کیپٹن شاہر گملا گزشتہ جمعرات کو حزب اللہ کے ڈرون حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے تاہم آج دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ 21 سالہ سارجنٹ اوہاد یعاری گیواتی بریگیڈ کی شاکید بٹالین سے وابستہ تھے۔ جمعے کے روز جنوبی لبنان میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہوگئے۔

ترجمان اسرائیلی فوج کا مزید کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ ممکنہ طور پر حادثاتی فائرنگ کا نتیجہ تھا۔

انھوں نے بتایا کہ سارجنٹ اوہاد یعاری کی ہلاکت کے اسباب جاننے کے لیے فوجی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔

یہ ہلاکتیں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سرحدی کشیدگی بدستور برقرار ہے اور جنوبی لبنان میں وقفے وقفے سے فوجی کارروائیوں اور حملوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر حملے کا دعویٰ، بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہاز رانی پر پابندی کا اعلان

Express News

بلوچستان میں پنجگور کی تحصیل پروم میں نادرا رجسٹریشن آفس قائم

Express News

پی آئی اے کی کراچی سے مدینہ کی پرواز غیر معمولی تاخیر کا شکار 

Express News

پاسداران انقلاب کی جوابی کاروائی، اسرائیل کے نیواتیم اور تل نوف فضائی اڈوں پر حملے کا دعویٰ

Express News

عراق میں بس کو حادثہ اور آتشزدگی، 21 افراد ہلاک

Express News

اسرائیل کا ایران کے ماہشہر پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر حملہ، کارون پلانٹ کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو