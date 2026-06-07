پنجاب میں ہیٹ ویو کی دستک؟ لاہور میں صبح سویرے ہی سورج نے آگ برسانا شروع کر دی

آئندہ ایک سے دو روز کے دوران درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع ہے، محکمہ موسمیات

افضال طالب June 07, 2026
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لاہور:

صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں خشک اور شدید گرم موسم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جبکہ آئندہ دنوں میں گرمی کی شدت مزید بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔

لاہور میں صبح سویرے ہی سورج نے اپنی تپش دکھانا شروع کر دی اور صبح کے اوقات میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔

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لاہور میں گرمی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 41 تک جانے کا امکان

ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ صرف دن ہی نہیں بلکہ راتوں کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔

کم سے کم درجہ حرارت، جو گزشتہ دنوں 26 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب تھا بڑھ کر 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے جس کے باعث شہریوں کو رات کے وقت بھی گرمی کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ایک سے دو روز کے دوران درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع ہے۔
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