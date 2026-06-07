رام چرن کی اہلیہ 77 ہزار کروڑ کی وارث، خاندانی آئین نے سب کو برابر کردیا

بھارتی اداکار رام چرن کی اہلیہ اپاسنا کامینینی ایک وسیع کاروباری سلطنت کی وارث ہیں جس کی مالیت تقریباً 77 ہزار کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔
رام چرن اور اپاسنا کی شادی کو 14 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ اپاسنا کا تعلق بھارت کے معروف کامینینی خاندان سے ہے جو خاص طور پر صحت کے شعبے میں اپنی مضبوط کاروباری حیثیت رکھتا ہے۔
اپاسنا نہ صرف ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہیں بلکہ سماجی بہبود اور فلاحی سرگرمیوں میں بھی سرگرم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ان کے خاندان میں وراثت اور مالی معاملات سے متعلق تنازعات سے بچنے کے لیے ایک باقاعدہ تحریری خاندانی آئین موجود ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ خاندان میں مرد و خواتین کو برابر کے حقوق اور مواقع فراہم کیے جاتے ہیں جبکہ وراثت کی تقسیم بھی مساوی بنیادوں پر کی جاتی ہے۔
اپاسنا کے مطابق خاندان کے تمام افراد ان اصولوں کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ یہ صرف قوانین نہیں بلکہ خاندانی اقدار کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔
فلاحی خدمات کے اعتراف میں اپاسنا کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے جبکہ وہ فوربز کی ’ٹائیکون آف ٹومارو‘ فہرست میں بھی شامل رہ چکی ہیں۔