آزاد کشمیر پولیس نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مرکزی دفتر سیل کردیا

تلاشی کے دوران ایک سب مشین گن، ایک بارہ بور رائفل اور ایک پستول برآمد، عوام کی بڑی تعداد جمع، کوئی احتجاج نہ ہوا

ویب ڈیسک June 07, 2026
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مظفرآباد:

آزاد کشمیر پولیس نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مرکزی دفتر سیل کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے ایکشن کمیٹی کے روپ میں انتشاری ٹولے کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں، ضلع انتظامیہ اور پولیس نے کالعدم انتشاری کمیٹی جے اے اے سی کے مظفر آباد میں واقع مرکزی دفتر کو ریاست مخالف سرگرمیوں پر سیل کردیا۔

پولیس کی طرف سے تلاشی کے دوران ایک سب مشین گن، ایک بارہ بور رائفل اور ایک پستول برآمد ہوا، چھاپے کے دوران مرکزی دفتر کے باہر عوام کی بڑی تعداد میں موجودگی کے باوجود کوئی احتجاج یا نعرہ بازی دیکھنے میں نہیں آئی۔

ماہرین کے مطابق چھاپے میں اسلحہ برآمدگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ٹولہ نام نہاد عوامی حقوق کی آڑ میں انتشار پھیلانے کے درپے ہے، ریاستی رٹ کے نفاذ، قانون کی حکمرانی اورعوامی نظم و ضبط کے تحفظ کے لیے ایسی قانونی  کارروائیاں ناگزیر ہوتی ہیں۔
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