کراچی؛ بیوی کی ناراضگی پر شوہر نے پھندے سے لٹک کر جان دے دی

اہل خانہ نے بتایا کہ اس کی اہلیہ 4ماہ قبل ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی اور متعدد کوششوں کے باوجود واپس نہیں آئی

اسٹاف رپورٹر June 07, 2026
facebook whatsup
کراچی:

بیوی کی ناراضگی پر شوہر نے پھندے سے لٹک کر جان دے دی۔

تفصیلات کے مطابق  سرجانی ٹاؤن کے علاقے  لیاری سیکٹر 36 میں اظہر محمد گوٹھ صدیق اکبر چوک کے قریب ایک خالی پلاٹ سے 33 سالہ عبدالرحمان کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی۔

 ریسکیو حکام نے لاش کو قانونی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کردیا۔پولیس کے مطابق متوفی 4 بچوں کا باپ تھا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ اس کی اہلیہ 4ماہ قبل ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی اور متعدد کوششوں کے باوجود واپس نہیں آئی۔

 ایک ہفتہ قبل عبدالرحمان اپنی بیوی کو منانے بھی گیا تھا، تاہم کامیاب نہ ہوسکا۔پولیس کا کہنا ہے کہ عبدالرحمان گھریلو مسائل اور بیوی کی ناراضگی سے شدید دل برداشتہ تھا۔

ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس نے گلے میں پھندا ڈال کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا، تاہم واقعے کے تمام پہلوؤں سے مزید تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان کے انتخابات میں (ن) لیگ اور پی پی نے شرمناک کھیل کھیلا ہے، لیاقت بلوچ

Express News

میکے سے بار بار پیسے منگوانے اور تشدد کرنے پر شوہر کو قتل کرنیوالی خاتون کی سزا کم

Express News

کراچی سمیت سندھ میں شدید ہیٹ ویو کا الرٹ، درجہ حرارت 51 ڈگری تک جانے کا امکان

Express News

محرام الحرام کیلئے پنجاب میں پاک فوج اور رینجرز کی خدمات طلب

Express News

راولپنڈی جوڈیشل کمپلیکس میں خاتون اور مردوں کے نازیبا رقص کی ویڈیو وائرل، مقدمہ درج

Express News

انمول پنکی کی وائس ریکارڈنگ کیلئے پولیس کی درخواست پر وکیل سرکار کو نوٹس جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو