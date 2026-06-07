کراچی؛ کورنگی کازوے کے قریب ندی میں نہاتے ہوئے 2کمسن بچے ڈوب کرجاں بحق

جاں بحق ہونےوالے بچے منظورکالونی کےرہائشی تھے اور دوستوں کے ہمراہ  پکنک منانے کے لیے آئے تھے

اسٹاف رپورٹر June 07, 2026
facebook whatsup
کراچی:

کورنگی کازوے کے قریب ندی میں نہاتے ہوئے 2کمسن بچے ڈوب کرجاں بحق ہوگئے، جاں بحق ہونےوالے بچے منظورکالونی کےرہائشی تھے اوراپنے دیگر دوستوں کے ہمراہ  پکنک منانے کے لیے کازوے کے قریب ندی آئے تھے اور ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔

تفصیلات کے مطابق کورنگی صنعتی ایریا تھانے کے علاقے کورنگی کازوے کے قریب ندی میں نہاتے ہوئے 2 کمسن بچے ڈوب کرجاں بحق ہو گئے، اطلاع ملنے پرپولیس موقع پرپہنچ گئی اورپولیس نے بچوں کی لاشیں ندی سے نکالنے کے لیے1122 کے عملے کوطلب کرلیا جس پر 1122 کےغوطہ خور موقع پرپہنچ گئےاور سرچ آپریشن کرتے ہوئے دونوں بچوں کی لاش نکال کر چھیپا ایمبولینس کے ذریعے قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کردیں۔

ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق ڈوب کرجاں بحق ہونے والے بچوں کی شناخت 10 سالہ سالار ولد محمد امتیاز اور12 سالہ فہدحسین ولد خورشید احمد کے ناموں سے شناخت کی گئی ہے۔

ایس ایچ اوکورنگی صنعتی ایریا حکم داد کے مطابق چارسے پانچ بچے شدید گرمی کے باعث کورنگی کازوے کے قریب ندی میں نہانے کے لیے آئے تھے جہاں نہاتے ہوئے 2 کمسن بچے ڈوب گئے،واقعے کے بعد پکنک پر آئے دیگربچوں نے مدد گار 15 پولیس کو اطلاع دی جس پر پولیس موقع پرپہنچی اورریسکیو 1122 کے عملے کوطلب کیا جس نے موقع پرپہنچ کردونوں بچوں کی لاشیں نکال لیں۔

ڈوب کرجاں بحق ہونے والے دنوں بچے منظورکالونی کے رہائشی تھے، پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد دونوں بچوں کی لاش ورثاء کے حوالے کردیں ۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان کے انتخابات میں (ن) لیگ اور پی پی نے شرمناک کھیل کھیلا ہے، لیاقت بلوچ

Express News

میکے سے بار بار پیسے منگوانے اور تشدد کرنے پر شوہر کو قتل کرنیوالی خاتون کی سزا کم

Express News

کراچی سمیت سندھ میں شدید ہیٹ ویو کا الرٹ، درجہ حرارت 51 ڈگری تک جانے کا امکان

Express News

محرام الحرام کیلئے پنجاب میں پاک فوج اور رینجرز کی خدمات طلب

Express News

راولپنڈی جوڈیشل کمپلیکس میں خاتون اور مردوں کے نازیبا رقص کی ویڈیو وائرل، مقدمہ درج

Express News

انمول پنکی کی وائس ریکارڈنگ کیلئے پولیس کی درخواست پر وکیل سرکار کو نوٹس جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو