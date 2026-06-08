کراچی، دو مختلف علاقوں میں قائم گوداموں میں آتشزدگی، بروقت کارروائی سے آگ پر قابو پا لیا گیا

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں واقع دو گوداموں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تاہم فائربریگیڈ عملے کی فوری اور مؤثر کارروائی کے باعث دونوں واقعات میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔
فائربریگیڈ حکام کے مطابق بلدیہ ٹاؤن کے علاقے گلشنِ غازی بسم اللہ چوک کے قریب پرانے کپڑوں کے ایک گودام میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی دو فائر ٹینڈرز موقع پر روانہ کیے گئے جنہوں نے کچھ ہی دیر میں آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا۔
دوسری جانب رنچھوڑ لائن میں بھی ایک گودام سے متصل عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔
اطلاع ملنے پر فائربریگیڈ کی گاڑی موقع پر پہنچی اور امدادی کارروائی کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔
ترجمان فائربریگیڈ کے مطابق دونوں واقعات میں کسی قسم کا جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا جبکہ بروقت کارروائی کے باعث بڑے پیمانے پر مالی نقصان سے بھی بچاؤ ممکن ہو سکا۔