کراچی، شہر میں پولیس مقابلہ، دو زخمیوں سمیت تین ڈاکو گرفتار

کراچی:
شہر قائد میں نیو کراچی کے علاقے سیکٹر آئی الیون میں پولیس اور مبینہ ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے کے نتیجے میں تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جن میں سے دو زخمی حالت میں ہیں۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں شاکر اور کاشف عباسی شامل ہیں جنہیں زخمی حالت میں طبی امداد کے لیے شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔
جبکہ تیسرے ملزم عمران کو مزید تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔
ترجمان کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے دو پستول، موبائل فونز، نقد رقم اور ایک موٹرسائیکل برآمد ہوئی ہے۔
پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش جاری ہے جبکہ ملزمان کے کرمنل ریکارڈ اور دیگر ممکنہ وارداتوں کے حوالے سے بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔