شان مسعود کی جگہ نیا ٹیسٹ کپتان کون ہوگا؟

کرکٹ آپریشنر کے معاملات اور بعض دوسرے انتظامی اہم عہدوں پر بھی رد و بدل ہوسکتا ہے

اسپورٹس ڈیسک June 09, 2026
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پاکستان کرکٹ میں ممکنہ تبدیلیوں کے حوالے سے اگلے چند دن اہمیت اختیار کرگئے۔

ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس جمعے یا ہفتے کو بلائے جانے کا امکان ہے۔

اجلاس میں کپتان شان مسعود کی تبدیلی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ شان مسعود کی جگہ سلمان علی آغا کو ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کی ذمہ داری سونپی جاسکتی ہے۔

اس کے علاوہ سلیکشن کمیٹی ارکان میں رد و بدل کے ساتھ ٹیم مینجمنٹ میں مجوزہ تبدیلیوں کے حوالے سے موجودہ اور سابق کرکٹرز کے ساتھ مشاورت کے بعد اہم فیصلوں کی منظوری دی جائے گی۔

کرکٹ آپریشنر کے معاملات اور بعض دوسرے انتظامی اہم عہدوں پر بھی رد و بدل ہوسکتا ہے۔

 
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