فرانس نے یہودی انتہاپسند اسرائیلی وزیرِ خزانہ کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کردی

اسرائیلی وزیر مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر تشدد اور جبری انخلا سمیت یہودی بستیوں کی توسیع میں ملوث ہیں

ویب ڈیسک June 09, 2026
facebook whatsup

فرانس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے فلسطینی نہتے شہریوں پر بڑھتے ہوئے تشدد اور توسیع پسندانہ سرگرمیوں کے خلاف سخت اقدام اُٹھا لیا۔

فرانسیسی وزیرِ خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ فرانس نے برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ناروے کے ساتھ مل کر مقبوضہ مغربی کنارے میں تشدد اور غیر قانونی آبادکاری میں اضافے کے ذمہ دار افراد کے خلاف نئی پابندیاں نافذ کی ہیں۔

انھوں نے مزید بتایا کہ ان پابندیوں کے تحت اسرائیلی وزیر خزانہ بیزالیل اسموٹریچ کے علاوہ یہودی آبادکار تنظیموں کے 4 رہنماؤں اور 21 ایسے آبادکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا جو فلسطینیوں پر بہیمانہ تشدد اور انھیں گھروں سے نکالنے میں ملوث تھے۔

فرنسیسی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ان تمام افراد کے فرانس میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور کسی بھی فرانسیسی شہری کو ان کے ساتھ لین دین میں احتیاط برتنے کی تلقین کی گئی ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر خزانہ کھلے عام مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے، نئی یہودی بستیوں کے قیام، غزہ میں دوبارہ آبادکاری اور فلسطینی اتھارٹی کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔

فرانسیسی وزیر خارجہ کے بقول یہودی آبادکاروں کی ایسی پالیسیاں فلسطینی عوام پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں اور بین الاقوامی برادری کی اکثریت کے لیے ناقابلِ قبول ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ فرانس اور اس کے اتحادی فلسطین کے دو ریاستی حل کے اصول کے لیے پرعزم ہیں اور خطے میں امن کے قیام کے لیے ایسے اقدامات کی مخالفت کرتے رہیں گے جو فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو نقصان پہنچاتے ہوں۔

واضح رہے کہ غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کی نئی بستیوں کے قیام اور فلسطینی شہریوں کو تشدد کرکے جبراً گھروں سے نکالنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا نے ایران کی 9 شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دیں

Express News

چین میں دھماکا، 7 افراد ہلاک 17 زخمی

Express News

ایران کے اُردن میں امریکی اڈے پر 12 میزائل حملے

Express News

ٹرمپ خاندان کی کرپٹو کمائی بے نقاب، ڈیڑھ سال میں 2.3 ارب ڈالر کما لیے

Express News

وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کا قومی کھیل ہاکی کی بحالی کیلئے بڑا اقدام

Express News

مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی، امریکا نے اپنے شہریوں کو نئی سفری ہدایات جاری کردیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو